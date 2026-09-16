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Юрист Ивкин объяснил, как подтвердить устную договоренность в суде

Юрист Ивкин объяснил, как подтвердить устную договоренность в суде

Юрист Никита Ивкин рассказал «Газете.Ru» , что устные договоренности могут сохранять юридическую силу сделки, но в случае спора их условия необходимо доказывать.

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