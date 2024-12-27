Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • федор
    О жидяра объявилась гавнопольское!!!!!!«Санкции навечно!...
  • Авас Анекак
    да но  значала всех черножопых повесить потом  отправить в кишлак на родинуВслед за сыном – ...
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    Смотря для кого.Трамп сдулся

Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Царьград Небольшой город под Кировом стал горячей точкой: Чиновники не поделили власть с мэром-фронтовиком - "есть моменты, когда нужно стрелять" Коллаж Царьграда Резонансное происшествие случилось в небольшом городке Кировской области, который превратился в самую настоящую горячую точку.

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