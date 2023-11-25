Миграционная мигрень

Natalija Osminina

Есть прекрасно работающие миграционные законы стран Персидского залива. Просто их скопировать. Параллельно разобравшись с теми мигрантами, что уже осели. Заподозрен в излишней исламизации или криминале- вэк до дому, до хаты, до кишлака. У всех у них есть свои родины.