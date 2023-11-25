Сергей Васильев Меньше ста лет прошло с того времени, когда на Великую Отечественную войну вместе с остальными народами СССР отправились представители Средней Азии.
Миграционная мигрень
Комментарии
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Зоя Копань
Что за сказки, почему затягивает дума принятие этих законов? Мечты, мечты!
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1 д.
Natalija Osminina
Есть прекрасно работающие миграционные законы стран Персидского залива. Просто их скопировать. Параллельно разобравшись с теми мигрантами, что уже осели. Заподозрен в излишней исламизации или криминале- вэк до дому, до хаты, до кишлака. У всех у них есть свои родины.
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15 час.
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