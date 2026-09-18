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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича о «Золотом мяче»: «Я бы проголосовал за Дембеле, он невероятен и ведет «ПСЖ» за собой. Мы очень рады, что он в нашей команде»

Полузащитник « ПСЖ » Хвича Кварацхелия высказался о претендентах на « Золотой мяч ». На награду лучшему футболисту мира претендуют 10 игроков парижан, включая Усмана Дембеле и самого грузинского игрока.

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