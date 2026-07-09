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SPLETNIK

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Миллиардер Андрей Мельниченко написал эссе для The Economist о четырёх вариантах будущего России после СВО

Миллиардер Андрей Мельниченко написал эссе для The Economist о четырёх вариантах будущего России после СВО

54-летний миллиардер Андрей Мельниченко написал эссе для издания The Economist о четырёх возможных вариантах будущего России после окончания специальной военной операции на Украине, которые, по его словам, "обсуждаются на Западе".

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