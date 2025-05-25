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Sohu: Китай дал Дании дипломатическую пощечину за требование отвернуться от РФ

Sohu: Китай дал Дании дипломатическую пощечину за требование отвернуться от РФ

Визит министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена в Пекин провалился. Глава МИД Китая Ван И дал ему дипломатическую пощечину за требование оставить Тайвань и отвернуться от России, сообщило издание Sohu.

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