Sohu: Китай дал Дании дипломатическую пощечину за требование отвернуться от РФ

Визит министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена в Пекин провалился. Глава МИД Китая Ван И дал ему дипломатическую пощечину за требование оставить Тайвань и отвернуться от России, сообщило издание Sohu.
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