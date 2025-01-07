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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» сыграет с «Черноморцем», «Астаной», «Торпедо» и «Насафом» на зимних сборах

На первом сборе в турецком Белеке красно-белые сыграют с новороссийским «Черноморцем». Встреча 20 января пройдет в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.

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