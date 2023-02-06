США не увидели целесообразности в визите Блинкена в Пекин

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай на фоне ликвидации воздушного зонда нецелесообразен. Несмотря на это, контакты между Вашингтоном и Пекином не прекращаются, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби.