В Гордуме заговорили об очередных выборах

Проект решения Думы Читы «О назначении выборов депутатов Думы городского округа «Город Чита» восьмого созыва» рассмотрели 30 мая на заседании депутаты комитета по социальной и молодежной политике, местному самоуправлению, культуре и спорту.
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