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  • Silver Kont
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"Отторжение". Мировой порядок под началом США отвергают сами американцы

"Отторжение". Мировой порядок под началом США отвергают сами американцы

Поддерживать международный порядок, основанный не на институтах, а на благожелательной гегемонии, оказалось невозможно.

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