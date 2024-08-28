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Петербургский дневник

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В ЗакСе готовы оперативно рассмотреть повышение доплат молодым педагогам

В ЗакСе готовы оперативно рассмотреть повышение доплат молодым педагогам

Об этом на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга рассказал председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок Законодательное собрание готово оперативно рассмотреть инициативу о повышении доплат молодым педагогам в Петербурге.

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