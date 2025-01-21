В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали из населенного пункта на сватовско-кременском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в Telegram.
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