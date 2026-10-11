«Росатом» вернул на иранскую АЭС до 135 человек, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв. «На площадке количество инженерно-технического персонала «Росатома» достигло 135», — цитирует его РИА Новости.
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