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«Росатом» вернул на иранскую АЭС до 135 человек

«Росатом» вернул на иранскую АЭС до 135 человек

«Росатом» вернул на иранскую АЭС до 135 человек, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв. «На площадке количество инженерно-технического персонала «Росатома» достигло 135», — цитирует его РИА Новости.

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