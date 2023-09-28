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Стив Керр: «Все говорят: «Вам нужен кто-то, кто будет защищаться против Йокича». Если Энтони Дэвис испытывает трудности с Йокичем, то и все остальные тоже»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему не считает необходимым наличие в команде крупногабаритного бигмэна.

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