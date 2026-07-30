Кто втягивает Европу и Азию в большую войну

То, что у Зеленского глобальные амбиции, понятно уже давно, и чем дольше идет украинский конфликт, тем ярче проявляется его мания грандиоза, она же мания величия Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Его идея фикс — убедить весь мир в том, что всем на свете угрожает Россия и поэтому нужно создать единый фронт против нее.