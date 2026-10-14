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Орловская «Спецавтобаза» заказала в Люберцах 74,5 тысячи луковиц тюльпанов

Орловская «Спецавтобаза» заказала в Люберцах 74,5 тысячи луковиц тюльпанов

СБУ «Спецавтобаза г. Орла» заключила контракт на поставку луковиц тюльпанов к следующему сезону. Подрядчик был определён путём проведения конкурсных процедур.

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