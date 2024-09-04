04.09.24==Чистка Минобороны: «Отец донецкого пикселя» этапирован в Москву. Как генералов вывести на чистую воду?

Андрею Белоусову придётся совершить кадровую революцию в военном ведомстве На фото: бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов, обвиняемый в получении взятки в размере в особо крупном размере, в 235-м гарнизонном военном суде Материал комментируют: Список «генеральских дел», которые начали быстро раскручиваться с приходом в Минобороны Андрея Белоусова, пополнился еще одной строчкой.