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В Хмельницкой области в результате ЧП на военном полигоне произошел взрыв

В Хмельницкой области в результате ЧП на военном полигоне произошел взрыв

Жители Хмельницкой области утром 31 июля наблюдали мощную детонацию боеприпасов на военном полигоне. В Хмельницкой области на военном полигоне прогремел мощный взрыв, столб дыма и пыли поднялся на десятки метров над землей, пишет украинское издание «Страна.

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