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Маккарти опроверг слухи о договоре с Байденом о выделении помощи Украине

Маккарти опроверг слухи о договоре с Байденом о выделении помощи Украине

Слухи о тайном договоре с президентом США Джозефом Байденом о принятии парламентом закона, обеспечивающего дополнительное финансирование Украине, опроверг спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

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