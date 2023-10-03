Маккарти опроверг слухи о договоре с Байденом о выделении помощи Украине

Слухи о тайном договоре с президентом США Джозефом Байденом о принятии парламентом закона, обеспечивающего дополнительное финансирование Украине, опроверг спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.
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