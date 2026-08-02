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Культуромания

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В Пскове подведены итоги кинофестиваля «Западные ворота»

В Пскове подведены итоги кинофестиваля «Западные ворота»

С 23 по 26 июля в Пскове проходил VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». За четыре дня его мероприятия посетили свыше 9 тысяч зрителей, которым были представлены более 100 кинолент на десяти городских площадках.

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