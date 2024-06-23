Архангелогородцы приняли участие в едином арктическом субботнике

Акция уже несколько лет проходит в июне - при поддержке проектного офиса развития Арктики и экологического движения ДОМАкция уже несколько лет проходит в июне - при поддержке проектного офиса развития Арктики и экологического движения ДОМВ этом году летнюю уборку, кроме Архангельска, провели в Якутске (Республика Саха), Мурманске и Заполярном (Мурманская область), Нарьян-Маре (Ненецкий АО), Воркуте (Республика Коми), Норильске (Красноярский край) и в районе Аксарки (ЯНАО).