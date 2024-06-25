Собянин: Город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Грант на приобретение оборудования компаниям предоставляется с 2022 года Как сообщает в своем телеграм-канале глава Москвы Сергей Собянин, более миллиарда рублей от города на расширение и улучшение своей деятельности получат 190 компаний в Москве.
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