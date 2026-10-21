Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где его встретил представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего они направились в Константиновский дворец.
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