В США 12 чиновников призвали власти страны изменить подход к ситуации в Газе

Представители американской администрации, уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа, выпустили совместное заявление, в котором призвали власти соблюдать закон и делать все возможное для скорейшего окончания конфликта.
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