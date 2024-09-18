И шо ви таки знаете за то, как немножечко продать? Окончательно свихнувшийся дед Макаревич (иноагент) замутил новый бизнес-проект – поскольку его пение никому не интересно, он выходит на американский рынок с бухлом.
Новый бизнес Макаревича
Комментарии
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ninikooo Митусова
До чего отвратительный тип…
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10 час.
Леша и Лора Мусликовы
ЕСТЬ ПРОСТО МУДАКИ, А ОН ЕЩЕ И ГОВНЮК. ОТ НЕГО И НЕСЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕ. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ!!!
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А РФ ему еще платит пенсию,нормально это? Как и всем евреям уехавшим из России,вот какой Путин щедрый за счет народа РФ.
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8 час.
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