Журнал «Профиль»

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"Новогодний бой": из-за чего Гитлер хотел пустить свой флот на металлолом

"Новогодний бой": из-за чего Гитлер хотел пустить свой флот на металлолом

31 декабря 1942-го в Арктике британский флот одержал яркую победу над немецким. Поражение кригсмарине получилось столь унизительным, что разъяренный Гитлер, решив, что от крупных кораблей никакого толку, велел отправить линкоры и крейсеры на слом.

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