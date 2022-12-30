"Новогодний бой": из-за чего Гитлер хотел пустить свой флот на металлолом

31 декабря 1942-го в Арктике британский флот одержал яркую победу над немецким. Поражение кригсмарине получилось столь унизительным, что разъяренный Гитлер, решив, что от крупных кораблей никакого толку, велел отправить линкоры и крейсеры на слом.