Заявление В. Зеленского о готовности прекратить войну в обмен на членство в НАТО не увеличило шансы Украины на вступление в альянс -- украинские эксперты

Киев, 1 декабря /Синьхуа/ -- В вышедшем в эфир 29 ноября интервью британскому телеканалу Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев согласен прекратить горячую фазу вооруженного конфликта с РФ при условии, что подконтрольная правительству часть украинской территории будет взята "под зонтик НАТО".