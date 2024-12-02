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Китай

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Заявление В. Зеленского о готовности прекратить войну в обмен на членство в НАТО не увеличило шансы Украины на вступление в альянс -- украинские эксперты

Киев, 1 декабря /Синьхуа/ -- В вышедшем в эфир 29 ноября интервью британскому телеканалу Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев согласен прекратить горячую фазу вооруженного конфликта с РФ при условии, что подконтрольная правительству часть украинской территории будет взята "под зонтик НАТО".

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