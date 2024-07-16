Жителей Фокинского района Брянска предупредили об опасности

Нависшее над проводами после урагана дерево создает серьезную угрозу для пешеходов и автомобилистов.После жуткого урагана в Фокинском районе областного центра на улице Белорусской, в районе дома 48, ветка огромного дерева повисла на проводах, при этом сильно их натянув.