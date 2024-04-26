Никаких собак: в автобусы Новороссийска перестали пускать владельцев питомцев

Никаких собак: в автобусы Новороссийска перестали пускать владельцев питомцевВ Новороссийске обсуждают социальную проблему, образовавшуюся после того, как в местном автобусе чей-то питомец сходил «по-большому».
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