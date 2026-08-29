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Кордоба про 1:0 с «Ростовом»: «Неприятное послевкусие после такого матча. Не получается играть в красивый футбол»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе над « Ростовом » (1:0) в домашнем матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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