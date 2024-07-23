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Царьград

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Суд восстановил на работе уволенного главврача ивановской больницы №7

Суд восстановил на работе уволенного главврача ивановской больницы №7

Анастасии Потаповой должны выплатить зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.Фрунзенский районный суд Иванова удовлетворил иск главного врача городской клинической больницы №7 Анастасии Потаповой о признании её увольнения незаконным.

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