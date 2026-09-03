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FiNE NEWS

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Путин рассказал о встрече с амурским тигром во время поездки по лесу на Дальнем Востоке

Во время поездки по лесу на Дальнем Востоке президент России Владимир Путин встретил амурского тигра, который вышел на дорогу перед машиной и не уходил, лишь махая хвостом.

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