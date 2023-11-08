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Закон, порядок, государство

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Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств

Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств

«Оперативной группой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Донецкой Народной Республики задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в сети Интернет.

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