Космическая гонка началась, фаворит — Китай

Китай намерен отправить тайконавтов на Луну в 2029, через пять лет. Технологическая база у Китая есть, промышленность развита, бюджеты выделены, китайская лунная программа успешно развивается уже много лет.
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