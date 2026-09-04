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Энциклопедия географа

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Хайнань без иллюзий: мой опыт отдыха на главном курорте Китая

Хайнань без иллюзий: мой опыт отдыха на главном курорте Китая

Когда речь заходит о тропическом отдыхе, воображение обычно рисует Таиланд, Вьетнам или Шри-Ланку. Китайский остров Хайнань вспоминают реже, и, как мне кажется, совершенно напрасно.

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