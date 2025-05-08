Рынок электромобилей в Украине продолжает рост: в апреле 2025 года зарегистрировано почти 5800 авто

Согласно данным Укравтопром, в апреле 2025 года украинский автопарк пополнили 5792 единицы транспортных средств с аккумуляторными источниками питания (BEV), что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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