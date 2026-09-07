В России началось производство раздаточных коробок для пикапов Sollers ST9: их выпускают в Заволжье

Новая модель раздаточной коробки дополнила уже существующую номенклатуру узлов для пикапов Sollers ST6 и ST8, а также для внедорожников УАЗ – «Патриота», «Пикапа» и «Профи».
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