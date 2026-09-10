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Царьград

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Грузовик с экскаватором порвал провод и травмировал ребёнка

Грузовик с экскаватором порвал провод и травмировал ребёнка

В Северодвинске грузовик с экскаватором обрушил провод на ребёнка 2019 года рождения. Инцидент произошёл на проспекте Бутомы.

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