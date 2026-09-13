Минздрав России сообщил о состоянии пострадавших детей в Белгороде

11 сентября в Белгородской области четверо детей пострадали из-за атак Украины. Один из них доставлен для лечения в Москву, трое находятся в областной больнице.
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