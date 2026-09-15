Затонувший в Индонезии паром нашли на глубине 30 метров

Затонувший паром Virgo Transport 8 обнаружили на дне Яванского моря на глубине около 30 метров. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство страны (Basarnas).
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