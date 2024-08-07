В Калужской области простятся с погибшим в СВО солдатом

В Калужской области простятся с жителем села Бабынино, который погиб в зоне проведения специальной военной операцииВ Калужской области простятся с жителем села Бабынино, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.
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