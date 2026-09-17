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Царьград

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Госдума объяснила, как согреть квартиру до начала отопления

Госдума объяснила, как согреть квартиру до начала отопления

Депутат Госдумы Владимир Самокиш рассказал, что при наступлении холодов до начала отопительного сезона жильцам стоит обращаться в управляющую компанию.

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