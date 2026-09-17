Госдума объяснила, как согреть квартиру до начала отопления

Депутат Госдумы Владимир Самокиш рассказал, что при наступлении холодов до начала отопительного сезона жильцам стоит обращаться в управляющую компанию.
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