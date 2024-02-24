Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским для обсуждения помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 24 февраля, планирует созвониться с лидерами стран «Большой семерки» (G7), а также с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию.
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