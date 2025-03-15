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  • Светлана Зуева
    Всех жуликов на рудники,пусть добывают уран для России!В Крыму незаконно...
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В Джанкойском районе высадят клён, ясень и дикую маслину

В Джанкойском районе высадят клён, ясень и дикую маслину

Главы поселений и жители сёл совместно высадят 1850 саженцев. В мероприятии примут участие жители сёл Целинное, Маслово, Завет-Ленинский, Ближнегородское, Роскошное, Изумрудное, Калиновка, Майское, Яркое Поле, Яркое, Медведевка, Крымка, а также посёлков Вольное и Азовское, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко.

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