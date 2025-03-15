В Джанкойском районе высадят клён, ясень и дикую маслину

Главы поселений и жители сёл совместно высадят 1850 саженцев. В мероприятии примут участие жители сёл Целинное, Маслово, Завет-Ленинский, Ближнегородское, Роскошное, Изумрудное, Калиновка, Майское, Яркое Поле, Яркое, Медведевка, Крымка, а также посёлков Вольное и Азовское, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии