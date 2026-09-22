💥 В Крыму обезвредили 26 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны Работы провели в Ленинском районе и Феодосии, где было обезврежено 19 артиллерийских снарядов и 7 других предметов, а также 300 патронов.
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