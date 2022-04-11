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На участке МСД от Шоссейной улицы ведутся работы по установке шумозащитных экранов

На участке МСД от Шоссейной улицы ведутся работы по установке шумозащитных экранов

Шумозащитные экраны устанавливают на участке МСД от Шоссейной улицы. Об этом сообщил официальный портал мэра столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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