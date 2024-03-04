В Челябинской области 4 марта трассу М-5 перекрыли из-за смертельного ДТП

Две фуры рано утром столкнулись на федеральной дороге и вспыхнули. Один человек погиб.В Челябинской области на федеральной дороге М-5 в Саткинском районе произошло смертельное ДТП: столкнулись и загорелись две фуры, один водитель погиб.
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