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В России предрекли острый дефицит таксистов с 1 сентября

Объединение пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», представляющее интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой перенести срок вступления в силу нового требования для таксистов.

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