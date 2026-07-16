Минобороны оценило российскую систему «Свод»

Российская система «Свод» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение, доложил министру обороны России Андрею Белоусову командующий объединением группировки войск «Центр», генерал-майор Константин Нечаев.
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