«Буду уезжать — подожгу дом»: реакция херсонцев на приказ Киева об эвакуации В оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области назначенные Киевом вл.
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«Буду уезжать — подожгу дом»: реакция херсонцев на приказ Киева об эвакуации В оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области назначенные Киевом вл.
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